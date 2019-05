Julianne Moore: "Actuar no es real, no es una terapia"

El cine puede ayudar a cambiar el mundo a través de cómo afecta a las personas que ven las películas, pero actuar no es algo real, "no es una terapia", igual que los espectadores no van al cine a curarse, sino para tener una experiencia.

Así de rotunda se mostró Julianne Moore en una conversación con los realizadores Werner Herzog y Xavier Dolan en un acto organizado en el marco del Festival de Cannes y cuyo objetivo era debatir cómo "Ver el mundo a través de una lente diferente".

Moore hizo hincapié en que al actuar "estás contando una historia" y los intérpretes tienen que estar "intelectualmente" preparados para llegar a casa y desconectar de un rodaje.

"La grandeza del cine es que vamos a ver películas para tener experiencias (...). Tú, como actriz, proyectas parte de tu personalidad y te asocian al personaje, pero no eres tú, es ella", explicó.

Por ello, lo importante es compartir la visión del director para, de esa forma, comunicar mejor al espectador y lograr "esa maravillosa comunicación" que ella experimentó por primera vez cuando vio "3 Women", de Robert Altman (1977).

Fue ahí cuando descubrió lo que podía suponer una buena interpretación y cuando supo lo que quería hacer en cine. Estaba en la universidad y eran comienzos de los ochenta.

Porque Moore no llegó al cine como una vocación desde la infancia. Cuando era pequeña lo que más le gustaba era leer y estaba convencida de que sería médico, pero luego todo cambió.