Julio Ramírez: "Des/ amor es la gira más divertida"

Reik es uno de los conjuntos referentes dentro del pop latino. Jesús Navarro (voz principal), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Bibi Marín (guitarra eléctrica) son tres jóvenes visionarios que se unen para crear música y cantar a los sentimientos.

Los músicos originarios de Mexicali, Baja California, visitaron El Salvador por primera vez en 2005, en un concierto benéfico en el anfiteatro de CIFCO. Hoy a las 8:30 de la noche, se presentarán en el mismo escenario como parte de su gira “Des/amor”, nombre que a su vez recibe su último disco.

“Es increíble volver, me recuerdo que fue de nuestros primeros conciertos fuera de México y nos encontramos con un público lleno de energía. Me recuerdo que se llenó y fue impresionante para nosotros y es un honor regresa”, comentó Julio Ramírez en una entrevista telefónica con Plus, además adelantó que los salvadoreños están a punto de presenciar uno de los conciertos más divertidos de su carrera.

“Esta gira es la más divertida hasta ahorita, la más cool sobre todo porque incluimos muchas canciones desde las primeras que hicimos hasta la más reciente como ‘Un amor de verdad’. A nosotros nos gusta escuchar todas las canciones más representativas de nuestros artistas y esto es lo que también hemos querido para nuestro público; pero a parte de eso, afortunadamente es una gira en la que hemos contado con un presupuesto y del que estamos orgullosos”, compartió.

No está mal un poco de “des/amor”

El disco de “Des/Amor” incluye 11 temas como “Ya me enteré”, “De rodillas”, “Voy a olvidarte”, entre otras y llega casi cinco años después de “Peligro”, su cuarto álbum.

“El disco es un disco pop que va por diferentes partes. Por un lado está lo clásico, como baladas, y por el otro algo un poco más vintage pop, urbano. Hay diferentes cositas que se nos van dando y suena como muy folk. En fin, la verdad es que siempre pasamos por diferentes influencias para que las 11 canciones sonaran divertidas y diferentes”, adelantó Julio, mientras explicaba que componer y grabar fue posible gracias a la dinámica que sostienen los tres dentro y fuera del escenario.

“‘Un amor de verdad’ la compuso Jesús con un amigo y es una canción súper bonita que nos gustó a todos. Es como de esas canciones que trascienden en el tiempo. Otra es “Creo en ti”, canciones que perduran y gustan mucho”.

El lanzamiento de este quinto disco fue el 17 de junio de 2016. Así, dieron inicio a una gira internacional que los ha llevado a países como España. Ramírez también habló sobre cómo es un día de gira con Reik. “Es muy divertido porque nos llevamos muy bien los tres, entonces desde que nos subimos a un avión ya vamos con buena gana. En el avión no hablamos mucho, pero cuando vamos en la camioneta nos vamos actualizamos sobre nuestras vidas. A veces pasan semanas en las que no nos vemos, pero tratamos de estar platicando. Vamos a pruebas de sonido y ya nos ponemos listos para salir al escenario”, dijo.

Este concierto en El Salvador será especial según adelantó. “A la hora del concierto es un compromiso. En este vamos a hacer una dinámica con una donación para los afectados en México que se llama ‘Love Army México’ y decidimos que quien donara $50 —sabemos que es una cantidad fuerte, pero es para una buena causa—, va a tener acceso a tomar una fotografía con nosotros con el hashtag y tratar de ser solidarios con nuestro país”, agregó.