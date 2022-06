Julio está cerca y con él, los memes de Julio Iglesias invanden las redes sociales. Acá una recopilación, por si te falta alguno [+FOTOS]

En los últimos días de junio, los memes de Julio Iglesias son tendencia en las redes sociales, especialmente en Twitter. Unos más subidos de tono que otros, pero todos consiguen su objetivo: la risa. ¿ (“ ”

En principio, allá por 2015, el humor tenía que ver con la imagen del cantante, de frente, señalando con el índice y la frase: “Y lo sabes”. Con el tiempo, este meme fue mutando hasta convertirse en sensación a finales del sexto mes y durante julio.

El supuesto primer meme de Julio Iglesias/Internet

Es imposible que el cantante de 78 años lo desconozca, no quedándole otra que resignarse y aceptarlo con humor. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, le expresó a la revista Hola!

El también abogado y exfutbolista con más de 2,600 discos de oro y platino en su carrera musical, aseguró que: “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa” y se cuestionó: “¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas”.

Así que, acá te compartimos algunos de los memes que más abundan para estos días. ¿Te faltará alguno?