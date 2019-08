Julissa Ventura: "En El Salvador se puede triunfar"

Julissa Ventura

Tras experimentar desde el escenario la aceptación del público cuando fue parte de la Sonora Dinamita de Zonaí Alvarado, Julissa Ventura supo de una vez y para siempre que cantar y bailar era lo que realmente deseaba.

De eso han pasado 15 años, pero fue en los últimos cinco en los que su carrera fue en ascenso desde el día que, convertida en la voz principal de la Sonora Maya (también de Alvarado), interpretó la canción "La loba" y esta se fijó como su himno insignia en cada presentación.

"Fue un 23 de diciembre, en Santa Tecla", recuerda Ventura. Desde entonces, ha cantado "La loba" en diferentes municipios y hasta afuera del país, ganando fama y cosechando elogios.

Por "La loba", Ventura es todo un referente. La identifican con ese título más que por su propio nombre. "Así me dice la gente", reconoce; niñas se visten como ella para presentar la canción en actos escolares o comunales y "hasta me mandan videos sus familiares" agrega. Por si fuera poco, "sé que hay bandas de paz que la tocan", afirma.

Últimamente, y aunque usted no lo crea, "la Loba" Ventura es hasta personaje de fiestas patronales. "En los desfiles anda un Cipitío, una Siguanaba y ahora, una Julissa Ventura. Para mí que me pongan a la par de personajes como esos no es algo feo. Es un orgullo que se hayan tomado el tiempo de hacer un personaje mío", cuenta.

Julissa considera que está canción la ha convertido en una mujer exitosa y asegura con propiedad que "en El Salvador se puede triunfar como cantante". "Este tema me ha hecho diferente porque suena más y más con el paso del tiempo. Me han dicho que la escuchan en todo tipo de fiestas. Algunas canciones de artistas locales no suenan en discotecas y este tema sí; también suena en fiestas importantes", sostiene.

A celebrar

La gira de Ventura, "Cinco años de ser ‘la Loba’" y a la que todas las semanas se añaden fechas, inició el pasado 26 de julio cuando fue la telonera de Maribel Guardia en un concierto de las fiestas julias y concluirá el 21 de diciembre. Su intención es presentarse en los 14 departamentos porque subraya "estoy agradecida con todo El Salvador".

"Iré a todos los lugares donde la gente me ha recibido con mucho cariño durante todos estos años", informa. "Mi carrera se sostiene por ese cariño".

Sin obviar que parte del éxito es también el equipo de producción tras de ella y que es responsable de hacer de sus presentaciones, verdaderos espectáculos. Entre ellos destacan su vestuarista, maquillista, peinador, bailarines, coreógrafo, músicos, personal de escenografía, entre otros.

"Tratamos de estar a la vanguardia, que siempre la gente esté pendiente de lo que haremos. Tenemos máquinas de confeti, fuego, sonido de alta fidelidad y gente muy comprometida", completa.