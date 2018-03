Julissa Ventura ahora será "La roba maridos"

MUJER DE FAMILIA

Algunos años después del éxito "La Loba", la cantante salvadoreña Julissa Ventura habló con el público de las redes sociales de La Prensa Gráfica sobre una nueva canción con la que quiere mantener la atención del público: "La roba maridos"."Muchas mujeres se van a identificar. Es original de la Sonora de Anaidita, pero Zonai Alvarado (su esposo) le ha hecho muchos adornos. Es especial, juvenil, muy a mi estilo", detalló la artista.Ella se presentó a la entrevista con una diadema turbante negra, una blusa escotada y pantalones rotos. Así destacó la belleza por la que también es admirada.Espera que el video de la canción atrape la atención. "Estoy en mi mejor momento. No me gusta caer en lo vulgar, por eso trato de ponerme en las mejores manos", aseguró la celebridad de 26 años de edad.Dijo que en los próximos meses podría viajar con su música a Italia, donde espera recibir el mismo cariño experimentado en países como Canadá.Ese contacto para ella es vital. Cree que la clave para amar la vida artística es lo que siente en el escenario, al sentir que el público la traslada a un lugar especial. Sostiene que "hacer que la gente se olvide de sus penas es mágico".A pesar de su imagen de "sex symbol", Julissa recuerda que es la orgullosa madre de dos niños, los que son los primeros filtros de todo lo que hace en su vida artística. "Me siento contenta que estén orgullosos de la mamá que tienen. Cada cosa que hago ellos la ven primero. Aunque no lo crean, son muy hogareña".Ese lado de su vida no se conocerá en sus redes sociales, donde es seguida por miles. Su vida familiar no se ve reflejada en internet por una decisión personal, pues es celosa de esa intimidad.Sus niños y familia la han motivado en este nuevo tema, con el que espera igualar o superar el alcance que tuvo con "La Loba". ¿Podrá hacerlo? El reto está planteado.