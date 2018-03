Julissa Ventura no tiene nada que envidiarle a las Kardashian (+Fotos)

Hoy tuve el honor de estar en dos grandes fiestas #armenia y #apopa gracias por tanto amor ♡♡♡♡ #zonaiproducciones #sonoramaya #sonoradinamita #crash #julissaventura Una foto publicada por Julissa Ventura (@julissaventuraoficial) el 25 de Nov de 2016 a la(s) 1:29 PST

Su voz encanta cuando se presenta como la voz de Sonora Maya y en sus presentaciones más de algun asistente queda flechado de su sensualidad sobre el escenario. Llamada cariñosamente “la loba” de la cumbia gracias a la canción “La loba” que se convirtió en todo un éxito nacional y le otorgó fama.En su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 9,000 seguidores, lo que la convierte en una de las celebridades salvadoreñas más buscadas en las redes sociales, un fenómeno con el que las famosas hermanitas Kardashian como Kim y Kylie Jenner deben lidiar a diario.No hay temor o pudor de mostrar sus curvas, ella está orgullosa de su figura y con ella acelera al corazón de sus admiradores ya sea en el país o cuando anda de gira y se presenta en Estados Unidos o Canadá... Los piropos seguro no le faltan.El rubio platinado es tendencia y Julissa siempre apuesta a tener una imagen fresca y contemporánea. A su tradicional rubio ahora lo ha acenturado con pigmentos cenizos y hay que reconocer le quedan muy bien. Kylie Jenner, inició el año con este mismo color de cabello, solo que más corto, estilo bob y recto.Sus voluptuosos labios son uno de sus mayores atributos. No cabe duda que sus fans cada vez que pueden le piden les mande unos cuantos besos voladores.También gusta de mostrar su figura al natural, en una sesión fotográfica con Mauricio Arguello, posó ligera de prendas. “Angelical”, la describieron algunos.Y aquel vestido plateado con el que Kylie Jenner sorprendió el año pasado en la gala de los MET no tiene nada que envidiarle Julissa, a ella le sientan también los vestidos con detalles en plata.