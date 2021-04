Junto a Ariana Grande en nueva colaboración

The Weeknd lanzó ayer una remezcla de su exitoso tema "Save Your Tears" junto a Ariana Grande, en la que sería la segunda colaboración entre ambos artistas desde el exitoso "Love Me Harder".

El compositor e intérprete estadounidense ratifica así lo que hace días era una fuerte sospecha, después de que publicara un brevísimo fragmento del tema en su cuenta de Instagram en el que podía escucharse una voz femenina de fondo y de que etiquetara a su compatriota en el mismo.

"Save Your Tears" fue uno de los sencillos extraídos de su aplaudido último disco de estudio, "After Hours", considerado por la crítica especializada internacional uno de los mejores trabajos musicales del 2020 a pesar de haber sido ninguneado en las nominaciones de los Premios Grammy. EFE