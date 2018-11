Justin Bieber: Hailey Baldwin cambió su apellido por el de su esposo en Instagram

Luego de que Justin Bieber, de 24 años, compartiera una foto con sus seguidores de Instagram de la mano de Hailey Baldwin con la leyenda “Mi esposa es increíble”, la modelo ha hecho oficial su matrimonio en la red social.

Hailey Baldwin, de 21, cambió su nombre en Instagram a Hailey Bieber, tomando el apellido de su esposo Justin Bieber.

La pareja se casó en secreto en una ceremonia en un juzgado en la ciudad de Nueva York en septiembre, luego de haberse comprometido en las Bahamas dos meses antes, según informó People.

No obstante, la modelo vía Twitter señaló, en ese momento, que aún no había contraído matrimonio, pero el portal reveló que Hailey Baldwin y Justin Bieber se casaron por civil, pero ella no lo considera como su boda real.

Asimismo, TMZ informó que Hailey Baldwin había registrado una marca de su nuevo nombre Hailey Bieber.

La pareja mantuvo una amistad por 8 años, pero tras intentar una relación se separaron en el 2016; sin embargo, este año volvieron a salir y se han convertido en marido y mujer.