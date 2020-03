Justin Bieber, el chico malo, madura

Justin Bieber fue de las primeras figuras del entretenimiento que lograron despuntar a través de YouTube. El chico de la dulce voy e indiscutible encanto recibió —sin esperar demasiado— la fama. Con 12 años sabía tocar el piano, la guitarra y la trompeta. A esa edad participó en su primer concurso de talentos en Strafford y ganó el segundo lugar al cantar "So Sick" de Neyo. Fue su mamá Pattie Mallette quien subió por primera vez un video de su hijo.

En 2008 Scooter Braun, el ejecutivo de una discográfica vio el video y se dio la tarea de buscar a Bieber en Canadá y se convirtió en su mánager. El consolidado artista Usher lo apadrinó y es así como en julio de 2009 grabó "One time", su primer sencillo. La canción se posicionó en el lugar 12 del Billboard 100 de la semana. Meses más tarde, en noviembre, llegó el álbum "My world".

Un chico con talento en plena pubertad y un peculiar corte de cabello —que él agitaba a su manera— le dieron todos los ingredientes para tener presencia escénica. Con el lanzamiento de "Baby" —el primer sencillo de "My world 2.0"—, desató la Biebermanía. Al hit le siguieron "Never let you go", "U smile" y "Somebody to love" junto a Usher.

Dos años después con "Believe" y "Boyfriend" causando sensación porque con ese último tema su voz comenzaba a escucharse más aguda. Su familia siempre se mostró muy fiel a sus creencias religiosas; sin embargo esto no evitó que el jovencito a temprana edad tuviera sus primeras caídas en las drogas frente a su nueva vida de excesos.

"La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué, tendría 12 o 13 años", contó recientemente en el documental Justin Bieber: "Seasons", estrenado en enero de este año en YouTube.

A la marihuana le siguieron las pastillas, los alucinógenos y los antidepresivos, según recordó. "Sentía que estaba muriendo. Mi equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches que tenía pulso. La gente no sabe lo serio que se puso aquello", confesó el canadiense, que en más de una oportunidad no pudo terminar sus shows porque la ingesta de estas sustancias lo dejaban exhausto.

"Seasons" es un documental de 10 capítulos donde recoge toda la trayectoria del artista así como los momentos más duros tanto de su trayectoria profesional y de su vida personal y cuenta con la dirección de Michael D. Ratner.

Del desamor al matrimonio

Una de las relaciones amorosas más controversiales de Hollywood sin duda fue la protagonizada por Justin y Selena Gómez. La pareja mantuvo un romance intermitente durante seis años pero no llegó a puerto seguro.

Luego a finales de 2018, él se casó con la modelo Hailey Baldwin y desde que unieron sus vidas él se describe como "el esposo más feliz". Ella se convirtió en su principal soporte al encarar sus problemas de adicciones. Medios como infobae citan que actualmente, Bieber tiene en su casa una cámara de oxígeno y se somete a un tratamiento de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) IV para ayudar a eliminar las toxinas de su cuerpo. "Estar casado es lo mejor que me ha pasado en la vida", le confesó a James Corden. "Tengo la mejor esposa del mundo. Me apoya mucho en todo y me siento honrado de ser su marido", añadió en un programa de Apple Music.

El domingo que festejó su natalicio dedicó unas palabras de amor a su esposa: "Tú eres mi regalo de cumpleaños, compañera".