Justin Bieber enciende Instagram al presumir sus tatuajes sin camisa

El cantante Justin Bieber sí que sabe la manera de encender las redes sociales. Y en este inicio de año publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece con su pecho desnudo, mostrando sus tatuajes.

En la imagen publicada en la red social, el artista canadiense aparece sentado, con los brazos ligeramente flexionados y se muestra muy atento al libro que sostiene sobre sus piernas.

Parece disfrutar de un día de descanso y aprovecha para leer.

Sus miles de seguidores no tardaron en reaccionar y dejarle mensajes, elogiando su torneado cuerpo.

La imagen del ídolo juvenil lleva más de 7 millones de likes.

"Justin eres increíble, tienes un cuerpo hermoso", "Ojalá algún día te cases conmigo", son solo algunos de los mensajes de sus fans.

La usuaria raquelbella1718 no quiso quedarse atrás y escribió: "Te amo te amo te amo".

El intérprete de "Say You Love Me" mantiene nuevamente un tórrido romance con Selena Gómez, que como la primera vez que estuvieron juntos, han estado en medio de la polémica por la actitud desenfadada del cantante. Pero eso a la exestrella de Disney parece no importarle y ha gritado a los cuatro vientos su relación con él.

Wowzers Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el Ene 6, 2018 at 4:40 PST