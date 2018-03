Justin Bieber menosprecia la música de The Weeknd, el actual novio de Selena Gomez

Lee también

Justin Bieber había evitado realizar cualquier tipo de comentario referente a la relación de The Weeknd con Selena Gomez, quien fuera su novia.Pero ya no soportó estar callado. El canadiense estaba saliendo de un restaurante en West Hollywood cuando un paparazzi de TMZ lo siguió hasta su vehículo. "Justin, seré rápido, ¿puedes escuchar una canción de The Weeknd?", preguntó el reportero.La respuesta de Bieber fue: “Claro que no. Esa m... es mala”. ¿En serio no le gusta o lo dijo por ardor? Sea como sea, es probable que no sea lo único que diga.Bieber no es el único que se ha resentido con el novizgo entre Selena y The Weeknd. Bella Hadid, de hecho, es la que más ha mostrado su descontento. Primero fue una guerra de sensuales imágenes con Selena y después le habría dicho a su ex que ella solo lo estaba utilizando.