Justin Bieber quiere librarse de sus tormentos

Millones y millones de dólares entran a su cuenta bancaria, pero Justin Bieber tiene claro que la felicidad va más allá del dinero. El cantante de "What Do You Mean?" el año pasado se casó con la modelo Hailey Baldwin, y para hacer su nidito de amor no buscó una residencia lujosa "para sus posibilidades".

La familia Bieber vive en una mansión valorada en $5 millones, ubicada en la preciosa zona de Ontario, cerca de Toronto. En agosto del año pasado cercanos al artista dijeron que Justin se veía más feliz que nunca y que una de las principales razones de esa alegría era el estar al lado de la mujer que realmente ama.

Irónicamente esto contrasta con la situación que hace unos días se dio a conocer, pues estaría atravesando una crisis producto de la depresión que lo aqueja desde hace varios años.

Según declaró una fuente cercana a la revista People, Justin parece "abatido y cansado. Él está luchando. Tiene muy buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Parece que pronto se recuperará".

¿El precio de la fama?

Desde temprana edad estuvo bajo la lupa, cuando YouTube le abrió las puertas al espectáculo y parece que ahora esta fama estaría pasándole factura. En una ocasión confesó que con tan solo 20 años ya había pasado por varias adicciones unas de ellas eran el dinero, las drogas y el sexo. "Me volví muy arrogante", recordó.

"Sentí que tenía un problema con el sexo. Se convirtió en un vicio más con el que ya no obtenía placer", confesó Bieber a la revista Vogue USA, y explicó que fue una decisión que tomó con el fin de "sentirse más cerca de Dios".

De acuerdo con People, la crisis que atraviesa Bieber sería por problemas psiquiátricos derivados de la gran popularidad que Bieber ganó en su infancia. "Tener esa gran cantidad de fama lo cambió por completo. Tenía acceso a todo en todo momento y estaba rodeado de personas que nunca le decían que no a nada", sostienen.

Esta nueva etapa de su depresión se da a pocos meses de que Bieber decidió formalizar su relación con la modelo Hailey Baldwin, con quien afirma que Dios le recompensó, pues es lo mejor de su vida y la define como "alguien increíble". Sostuvo también que ser famoso desde tan pequeño afectó su salud mental.