Justin Bieber revela que cometió un error al casarse con Hailey Baldwin

El cantante Justin Bieber sorprendió a parte de sus seguidores debido a una revelación sobre su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, con quien completa un vínculo de más de tres años.



La pareja en su momento recibió críticas, pues internautas y paparazzi aseguraron que el intérprete de ‘Baby’ se había casado apresuradamente con Baldwin, como respuesta a su pasado ‘tormentoso’ con la también cantante Selena Gómez. Con recientes declaraciones, Bieber aceptó cometer un error.

Momentos de crisis

El joven, de 28 años y ganador de dos premios Grammy, habló de su matrimonio en una entrevista con el podcast ‘The Ebro Show’, de Apple Music.



“Ha sido un viaje. Recuerdo cuando me casé por primera vez: tuve un pequeño colapso emocional porque pensé que el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas y no fue así”, dijo.



Lo que había pensado inicialmente de la relación se diluyó. El error, según comentó, fue esperar que Hailey, de 25 años, actuara o se comportara de una manera particular, pero al darse cuenta que no sería de ese modo se dijo a sí mismo ‘eres un hipócrita’.

“Tú quieres que tu esposa haga algo que tú no estás haciendo. A veces es difícil mirarse en el espejo y darse cuenta que, hombre, tal vez no eres la persona que necesariamente pensabas que eras. Eso es solo el resultado del trauma y las circunstancias de la vida”, precisó el canadiense.



No entró en detalles sobre aquello que él vio diferente en la modelo tras su noviazgo con Selena Gómez. Sin embargo, aseguró, encontró en Dios una guía para sobrellevar sus crisis emocionales y continuar la relación con Hailey para llegar al altar.

“En última instancia, eso anima a muchas personas. A veces, es desalentador: la vida te golpea en la cara y puede ser difícil levantarse, pero puedes tener a Dios en tu perspectiva. No es un tipo enojado. Es un Dios amoroso, considerado y compasivo (…)”, recalcó.



De hecho, no es la primera vez que el cantante de ‘Peaches’ demuestra su acercamiento a Dios después de sus excesos en la industria musical. Meses atrás comentó que en su camino a ser un artista mundialmente reconocido cometió “un montón de estupideces”, pero gracias a la fe estaba enfocándose.

"No quiero dejar que la vergüenza de mi pasado dicte lo que puedo hacer ahora por la gente. (…) Todavía estoy disponible para ayudar. Y sigo siendo digno de ayudar”, mencionó en una charla con la revista ‘GQ’.



“Estamos (con Hailey) construyendo momentos como pareja. Antes, yo no tenía hogar, no tenía pareja, no tenía a quién amar. Pero ahora lo tengo”, concluyó.



La pareja es una de las más aclamadas del espectáculo. Tras más de tres años de compromiso, no sobran los fanáticos que esperan ver que la familia crezca con bebés.