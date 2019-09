Justin Bieber se pelea con un fan en Instagram por defender a su esposa

El cantante Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Baldwin, no dudan en compartir en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes que reflejan lo felices que son, pero el comentario a una publicación de ella causó el enojo de su esposo.

Todo comenzó cuando Bieber compartió una imagen de Hailey en la que ésta aparece sin maquillaje, a lo que ella comentó: "Haciendo sonrojar a una chica por aquí". Pero una persona reclamó con el texto "No necesitas hacer esto, si realmente se aman, sólo vivan y disfrútenlo sin tratar de presumir o de forzar a que alguien más vea que están enamorados".

Sin embargo, Justin se enfrentó con este detractor con esta larga respuesta: "El honrar a tu esposa públicamente es en realidad una cosa increíble y respetuosa por hacer. No sólo es algo que la tranquiliza, sino también una manera de darle a la gente algo qué esperar. No estoy forzando a nadie; tú eres el que me sigues. Esta es mi vida. No me sigas si no te gusta lo que publico". Parece que después de todo esto las cosas se han calmado, pues tanto Justin como Hailey han regresado a sus posts habituales en Instagram.

