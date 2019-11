Justin Bieber sufre colapso emocional y abraza a su guardaespaldas

El famoso cantante sin duda ha pasado por unos días difíciles después de que su exnovia, Selena Gómez, lanzara "Lose you to love me", canción en la que literalmente afirma que lo odia y que eso era lo que necesitaba para amarse a sí misma.

Posterior a eso, Bieber compartió en un post que estaba realizando un viaje a California en solitario para rezar, pensar y reflexionar.

Sin embargo, al regresar a casa fue captado por una cámara con una cara bastante triste y dándole un largo abrazo a su guardaespaldas, quien parece consolarlo en el duro momento por el que debe estar pasando.

No obstante, el cantante se encuentra muy activo en sus redes sociales, donde no para de compartir imágenes de sus proyectos, amigos y hasta de su familia.



