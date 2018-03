Justin Bieber, ¿un odiado consentido?

Lee también

Orinarse en los pantalones –aunque después lo niegue–, estar involucrado en peleas callejeras y otros asuntos más han colocado a Justin Bieber en la vista pública en los últimos días. Pero hoy, el controversial canadiense tiene motivos muy positivos para estar de fiesta: cumple 23 años.Su vida amorosa ha acaparado titulares en más de una ocasión y no es en vano. Sus parejas, al igual que él, forman parte del espectáculo y la lista es bastante larga, con nombres desde Jasmine Villegas, Kourtney Kardashian, Jayde Pierce, Sofía Richie y Selena Gómez. Su vida sentimental a veces le ha dado mayor popularidad que sus mismas canciones.Y, hablando de canciones, este jovencito alcanzó el reconocimiento cuando inició su carrera en YouTube cantando versiones y trascendió hasta convertirse en uno de los artistas más rentables. Es catalogado como una de las 10 estrellas de esta red social de la década.Los éxitos “Sorry” y “What Do You Mean?”, de su disco “Purpose”, lo llevaron al n.º 1 en Billboard y actualmente realiza la gira mundial que lleva el mismo nombre. Le gusta estar cerca de sus fans y darles la mano, pero se siente ofuscado si intentan agarrarlo, padece de claustrofobia y evita los espacios conglomerados. Una peculiaridad sobre él es que ha tomado clases de español y cariñosamente se refiere a sus fans como “novias”.