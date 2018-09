Justin Therouxcura la depresión en "Maniac"

¿Y si unas pastillas pudieran sanar la mente y el alma? Un doctor ha dado con la fórmula: tres píldoras y listo. Solo que el proceso no es precisamente sencillo, ni seguro.

La serie "Maniac" viaja al fondo de la mente humana para mostrar un mundo futurista (o "retrofuturista", como lo describe el actor Justin Theroux) en el que los humanos interactúan con robots y en el que dos personas –una mujer con depresiones y adicciones y un hombre con esquizofrenia– buscan la solución a sus problemas en un ensayo clínico promovido por un peculiar doctor.

Patrick Somerville, guionista de "The Leftovers", es el creador de este universo basado ligeramente en una serie noruega. Cary Fukunaga, director de la primera temporada de "True Detective", se encarga de la realización de los 10 capítulos recién estrenados en Netflix.

Theroux interpreta a ese estrafalario científico que pone en marcha todo en esta ficción protagonizada por Emma Stone, con su Óscar por "La la land" todavía fresco bajo el brazo (lo recogió en la ceremonia de 2017), y Jonah Hill, dos veces nominado al Óscar.

El actor recibe a El País en un hotel de Londres. En la puerta de la habitación, un publicista recuerda a la periodista que están totalmente prohibidas las preguntas personales. Es una advertencia habitual, pero el recordatorio parece necesario tratándose del exesposo de Jennifer Aniston. Dentro, él se muestra relajado, amable y responde mirando fijamente a los ojos. Deja el celular a un lado y se pone cómodo subiendo los pies en la silla que separa a entrevistado y entrevistadora.

La carrera de Theroux es llamativa. Viene de liderar el reparto de una de las series favoritas de la crítica en los últimos años, "The Leftovers", un intenso y emocional drama que parte de la repentina desaparición del 2 % de la población mundial para adentrarse en el duelo de los supervivientes.

David Lynch ha contado con él en sus dos últimas películas, "Inland Empire" y "Mulholland Drive". Los guiones de "Tropic Thunder", "Iron Man 2", "Rock of Ages" y "Zoolander 2" llevan su firma.

"Me gustan las historias poco convencionales, sí. Y los directores, creadores y guionistas que escriben lo inesperado, lo que se sale de los géneros tradicionales, la gente que crea su propio género. Por ejemplo, ‘The Leftovers’ podrías decir que es un drama sobre una familia, pero no lo es, es otra cosa. Lo mismo con ‘Maniac’, es ciencia ficción pero no. David Lynch es... David Lynch. Me gusta la experiencia de trabajar en algo y que, cuando lo ves, resulte ser algo totalmente diferente a aquello en lo que has trabajado", cuenta.

"Maniac"

De "Maniac" le atrajo la posibilidad de jugar con un personaje que ejerce casi como contrapunto cómico en un universo en el que sus dos protagonistas tampoco parece que se hayan aburrido al interpretar a diferentes versiones de sus personajes en distintas realidades.

"Interpreto a un tipo realmente raro. Imagino que yo también soy raro de alguna forma, pero él lo es de una manera muy diferente. Es un científico que quiere con mucha fuerza ser famoso, ser respetado, y quiere sentirse realizado", dice.

La ambición de fama de su personaje es una de las muchas cosas que le separan de él, además de la peluca y las gafas que le transforman en otro ser. "No pienso mucho en eso de la fama en realidad. Sé que soy una persona conocida para algunos pero no es una cosa loca de no poder ir andando por la calle", dice el actor, que no tiene problema en confesar que en la televisión solo ve "programas terribles y para no pensar. Me cuesta demasiado mantenerme al día y hay demasiada televisión para ver, así que al final solo veo programas de reformas de casas y cosas así", ríe.

Preguntado por preferencias entre el trabajo delante y detrás de las cámaras, Theroux es sincero: "Para ser honesto, delante de las cámaras siempre es más fácil".