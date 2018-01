Justin Timberlake desviste un bosque de emociones

Enamorado de su esposa y de su familia. Justin Timberlake regresa a la escena artística después de cinco años sin producir un disco. El próximo 2 de febrero llega el estreno mundial de “Man of the Woods”, un título que describe sus raíces y su ser.

“Este disco está muy inspirado por mi hijo, mi esposa (la actriz Jessica Biel), mi familia, pero más aún que por cualquier otro álbum que haya escrito, por de dónde soy”, comentó.

La presentación de este disco llega rodeada de acontecimientos importantes. Hoy, llega a sus 37 años de edad y “Man of the Woods” solamente es el inicio de nuevas metas. Además, dos días después del lanzamiento mundial, se presentará en el medio tiempo del Super Bowl, en el Bank Stadium de Mineápolis.La primera vez que actuó en el evento futbolístico fue en 2001, cuando todavía era parte de N’Sync, luego repitió como invitado de Janet Jackson, despertando las críticas. Para este año el intérprete de “Mirrors” aún no ha desvelado cuáles son los temas que cantará en la gran noche de la NFL, en Minnesota.

Quinto trabajo de estudio

En su carrera Justin ha ganado 10 premios Grammy, ha conseguido vender 30 millones de discos y ha grabado varias incursiones en el cine con películas como “Amigos con beneficios”, “In Time”, “La red social” y “Trolls”.

Para este año, “Man of the Woods” parece ser es su proyecto más ambicioso, ya que las letras y el sonido también incorporan su viaje personal desde Memphis, Tennesee, hasta donde se encuentra el día de hoy.

El disco poco a poco se va dando a conocer. A principios de este mes, publicó en su canal de YouTube “Filthy”, un tema dirigido por el multigalardonado director Mark Romanek. Esta es la segunda ocasión que ambos artistas unen esfuerzos para innovar en la música.

“Say Something” es otra de las canciones que enlista “Man of the Woods” y es un tema que cuenta con la colaboración de Chris Stapleton, cantautor de música country que incorpora a la guitarra como una de las protagonistas, al igual que otros arreglos electrónicos.

Llega el viernes

“Man of the Woods” estrena el viernes de esta semana y es el primer disco del exintegrante del grupo N’SYNC desde “The 20/20 Experience - 2 of 2” (2013). El disco “Man of the Woods” incluye 16 temas y ya presentó “Filthy”, “Supplies” y “Say Something”. En los adelantos aparece Timberlake acompañado por su familia en la naturaleza, así como al productor y cantante Pharrell Williams trabajando en el estudio de grabación. Justin Timberlake debutó como solista con “Like I Love You”.

Matrimonio

La pareja asistió a la entrega de los Globos de Oro y no pararon de hablar maravillas del otro. Jessica Biel estaba nominada por su papel en “The Sinner”. “Estoy muy orgulloso de ella y vi el trabajo que hizo el verano pasado y ella realmente venía a casa todos los días”, dijo.