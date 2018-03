Justin Trudeau, Leopoldo López y Enrique Peña Nieto, los “bomboncitos” de la política

Con esta inmensa sonrisa y emoción llegaba a casa de sus giras y recorridos por el país. Hoy pasa el tercer cumpleaños preso injustamente y a pesar del terrible aislamiento y las condiciones de encarcelamiento, hoy tenía esta misma emoción cuando firmó para activar una salida pacífica y constitucional por la que tanto ha luchado. Leopoldo mantiene su espíritu inquebrantable al igual que su emoción y pasión por Venezuela. Eso y el amor incondicional por su familia es lo que más admiro. Feliz cumpleaños, amor de mi vida! LT A post shared by Leopoldo López (@leopoldolopezoficial) on Apr 29, 2016 at 6:03pm PDT

La unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y de nuestras acciones, hacia dentro del país y hacia el exterior. Yo seré el primero en procurar y promover esa UNIDAD para enfrentar los retos que estén por venir. Hoy como nunca, yo me siento orgulloso de ser mexicano y me siento más orgulloso de ser el Presidente de un gran pueblo: el pueblo de México #México #TodosSomosMéxico #HechoEnMéxico #Unidad A post shared by Enrique Peña Nieto (@epn) on Jan 30, 2017 at 9:58pm PST

Un honor representar a nuestro país ante las Naciones Unidas en el Foro Económico y Social. Gracias al Presidente Mauricio Macri a Marcos Peña y a la Ministra Carolina Stanley por confiar en mi equipo pero sobre todo gracias a mis padres y mis hermanos, que me formaron, con sus valores y ejemplos. Gracias a mis amigos de PerroLobo, ellos saben quienes son, los amo. A post shared by ➖ P E D R O ➖ (@piter_robledo) on Jan 31, 2017 at 1:31pm PST

Enjoying the Aloha spirit thanks to @tulsigabbard hospitality and Surfing Coach Nish for getting me up. Shout out to @oahusurfshots for the pics. #icouldlivehere A post shared by Aaron Schock (@aaronschock) on Apr 19, 2014 at 2:01pm PDT

En la inauguración de las instalaciones de la estación transformadora La Estrella y la línea de alta tensión Pichanal-Apolinario Saravia, junto al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren y el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Hay que invertir más en donde hay menos. Este tipo de obras son las que van a cambiar la Argentina. #Salta #Argentina A post shared by Juan Manuel Urtubey (@urtubeyjm) on Feb 16, 2017 at 11:48am PST

El medio de entretenimiento E! News se tomó la tarea de hacer un listado de los políticos más atractivos del mundo, que incluye al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, quien últimamente se ha robado el protagonismo de las redes sociales por su imponente presencia.Cabe destacar que la mitad de la lista está conformada por latinoamericanos de países como México, Argentina, Brasil, Venezuela y Perú.A continuación te enumeramos, en orden descendente, a los políticos más guapos:1. Justin TrudeauYa se lo esperaban, ¿verdad? Imposible que el primer ministro de Canadá, conocido por su "efecto Trudeau", capaz de hipnotizarlas a todas, no fuera el número uno. Un atractivo rostro, sus tatuajes y su cuerpo atlético lo posicionan en este lugar. Tiene 45 años, tres hijos y está casado con Sophie Grégoire, también catalogada como una de las más bellas. Vogue Canadá incluyó a Trudeau en su lista de "10 alternativas no convencionales al hombre vivo más sexy".2. Leopoldo LópezEl exalcalde de Chacao, en Venezuela, y líder de la oposición venezolana, de 45 años, cautiva a muchas por su sonrisa. Fue sentenciado a 13 años de cárcel -de los cuales ya cumplió tres- por oponerse al Gobierno de Nicolás Maduro. Está casado con Lilian Tintori.3. Enrique Peña NietoQuizá los mexicanos consideren que a su presidente, Enrique Peña Nieto, le faltan muchas promesas por cumplir y que sus decisiones no siempre son las más acertadas, según ellos mismos manifiestan en las redes sociales; pero no se puede negar su porte y elegancia. Tiene 50 años y está casado con la actriz Angélica Rivera.4. Eduardo LeiteCon solo 32 años de edad es el alcalde de Pelotas, en Brasil, cargo que asumió en el 2012. De acuerdo con infobae.com, cuando fue electo como edil dijo que "el problema es que algunos las quieren usar para descalificar, dado que existe el estereotipo de que una persona bonita no puede ser inteligente".5. Lluís PitarchEste modelo y politólogo también tiene 32 años y es jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, España. Ha sido la imagen de varias firmas internacionales y ha posado vestido de torero, según abc.es.6. Pedro RobledoTodavía más joven que el anterior: 25 años. Su cargo es de Secretario Nacional de la Juventud en Argentina. Sus pretenciones políticas son convertirse en ministro de Desarrollo Social a sus 28 años y en jefe de Gobierno a sus 35, que es cuando la Constitución Argentina lo permite.7. Aaron SchockEl excongresista de los Estados Unidos tiene 35 años ahora, pero asumió ese rol a sus 34. Gracias a su atlética figura (sobre todo por su six pack) también apareció en la portada de la revista Men's Health en 2011. Puedes conocer más de él en este "timeline" que le realizó The Washington Post. 8. Tim HarrisTiene 37 años y es un exintegrante del Parlamento de Sudáfrica, del cual formó parte hasta 2014. Su cabello canoso no es un impedimento para que figure en este listado, seguramente para muchas solo es uno de sus atributos y un signo de su madurez. En 2016 se convirtió en CEO de la agencia de turismo Wesgro.9. Hans LindeLa diferencia de este hombre de 37 años con Tim Harris, es que él todavía forma parte de un parlamento: el sueco. Además, el líder de izquierda es defensor de los derechos LGBT. Destaca por sus excelentes combinaciones a la hora de vestir.10. Juan Manuel UrtubeyEs el reelecto gobernador de la provincia de Salta, en Argentina. Está casado con la actriz Isabel Macedo y con 47 años ya tiene cuatro hijos. También es profesor universitario.11. Ignacio Murgui ParraEste activista de 43 años es el delegado del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid, en España. Su barba lo hace encajar en uno de los prototipos de galán.12. Salvador del SolarEs el último, pero no el menos sexy. Se trata del ministro de Cultura de Perú, quien también es abogado, actor de televisión, cine y teatro, y director de cine. Actuó en telenovelas como "El regreso de Lucas".