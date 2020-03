KISS vendrá en diciembre

Sin duda el concierto de Kiss en El Salvador era uno de los más anhelados, pero lastimosamente los miles de fans deberán esperar un poco más para poder tener de cerca a sus ídolos Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer.

La banda de rock Kiss ha tocado casi en cada rincón del planeta en su medio siglo de trayectoria y este año como parte de su gira de despedida "End of the road" tenían planeado visitar varios países de Latinoamérica. Sin embargo, los planes se cambiaron debido a las medidas de prevención tomadas, para evitar la propagación de la pandemia COVID-19.

En una entrevista con La Prensa Gráfica, en febrero de este año, Gene Simmons confesaba que estaban ansiosos por venir al país y probar la gastronomía local.

"Conozco su historia porque solía enseñar sexto grado en español en Harlem a los puertorriqueños y cubanos, en Nueva York. Y El Salvador tiene una larga y orgullosa historia, la comida, la cultura de los indios originales. Tengo muchas ganas de visitarlos", dijo "el Demonio" de la famosa banda.

Estos planes no están cancelados, solamente deberán esperar un poco más pues el magno espectáculo ya no será el 24 de abril- como se había previsto- sino el 8 de diciembre según informó Two Shows, productora del evento. Además aclaró que las entradas adquiridas para la fecha original serán válidos para la presentación del 8 de diciembre a las 8:30 p.m. en el estadio Jorge "Mágico" González; sin embargo, si alguien desea devolución del dinero, Two Shows anunciará el mecanismo luego de finalizada la cuarentena.

"Esta decisión es acorde a la situación mundial por el COVID-19 y la emergencia nacional decretada por el Gobierno de la República de El Salvador. La seguridad de todos los fan y nuestros clientes es nuestra prioridad número uno, se pronunció Kiss", compartió la casa promotora en un comunicado oficial en Facebook.

Kiss también modificó las fechas de sus presentaciones en Brasil, Argentina, Chile y Perú. Antes de su concierto en El Salvador, ofrecerán espectáculos en Bogotá, Colombia (1 de diciembre) y San José, Costa Rica (4 de diciembre).

Sobre su historia, te contamos que la veterana agrupación de hard rock y heavy metal es fácilmente nombrada una de las bandas más influyentes de su género. El Salón de la Fama del Rock and Roll lanzó 44 álbumes y vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Honrado por sus pares, Kiss además recibió el ilustre Premio de Fundadores de ASCAP en 2015.

Bajo el título de "The End Of The Road World Tour", Kiss ha prometido ofrecer un repaso a sus "clásicos atemporales" como "I Was Made For Loving You".

"Verán 14 platillos voladores en el escenario. Cada uno es enorme y cada uno se mueve por su cuenta, pueden subir y bajar por todas partes y disparan vapor debajo de él y cada uno de los platillos voladores tiene una pantalla, de modo que cuando miras hacia arriba puedes ver cosas diferentes u otro planeta. Detrás de nosotros habrá una pantalla en todo el escenario y vamos a volar fuera del escenario... No se parece a nada que hayas visto antes. Este será el mejor espectáculo de la tierra", adelantó Simmons sobre lo que se viene para El Salvador.