¡Kame Hame Ha! Dragon Ball regresa hoy

Hablar de animación japonesa es hablar de grandes clásicos pero ninguno como Dragon Ball, el clásico del mangaka (creador de cómics) Akira Toriyama, que narra las aventuras de Gokú un extraño niño con cola que tiene un gran poder, junto a una chica aventurera emprenden el viaje por colectar a las siete Esferas del Dragón.

El fenómeno Dragon Ball comenzó en 1984 cuando el conocido manga japonés de Akira Toriyama fue lanzado en "Weekly Shonen Jump" de Shueisha – convirtiéndose en uno de los títulos más exitosos durante sus 10 años y medio de publicación- . Desde entonces, la popularidad del manga ha seguido creciendo con un récord sorprendente de 260 millones de copias vendidas en todo el mundo y contando. Treinta y ocho años después del lanzamiento del manga original, Dragon Ball y con la popularidad de Dragon Ball siempre en ascenso, este se ha expandido más allá del manga para incluir series animadas para la televisión, películas, juegos y mercancía.

En El Salvador no fue la excepción, cuando la serie se emitió durante los años noventas, los niños y adolescentes de ese entonces no dudaron hacer de Dragon Ball una de las caricaturas favoritas de las tardes, pronto veríamos álbumes, figuras y posters en muchas de las habitaciones de los chicos y no tan chicos de ese entonces. Incluso, hasta el día de hoy.

Estreno. Dragon Ball Super Hero estrena este día en cines salvadoreños.

El éxito eterno

Parte de la clave del éxito de Dragon Ball es que toda una generación pudo crecer con su protagonista, a quien conocimos como un extraño niño que vivía solo en la Montaña Paos, hasta convertirse en un adulto, y que tiene sobre sus hombros, la obligación de salvar al universo cuando esté en peligro. En este difícil camino, Gokú, ha hecho muchos amigos quienes le acompañan en sus aventuras.

Gokú destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman "superhéroes" y deciden atacar a Picoro y a Gohan. Es por eso, que nuevamente los guerreros Z deberán unir fuerzas para proteger a la tierra de una nueva amenaza.

La película, que cuenta con la participación de su creador original, quien está detrás de la historia inicial, el guion y el diseño de personajes del filme. Además, la película que está bajo la dirección del joven Tetsuro Kodama, cuenta con un nuevo tipo de animación que llevará a los límites la acción que caracteriza a la franquicia.

Otra buena noticia es que el cast original de voces de Dragon Ball regresa en esta aventura así que podremos disfrutar de las interpretaciones de Mario Castañeda como Gokú, René García como Vegeta, Carlos Segundo como Picoro, Eduardo Garza como Krillin y sumándose a estos Luis Ávila como la nueva voz de Gohan, así como la integración de Mark Wislow y Alan Fernando Velázquez como los androides Gamma 1 y Gamma 2.

"Dragon Ball Super: Super Hero" nos promete ser una nueva película que mantendrá viva a la franquicia la cual regresó a la TV en 2014 y que desde entonces ha comprobado una y otra vez por qué es la favorita de chicos y grandes quienes empujaron el regreso de la serie después de casi 20 años fuera del aire.

"Dragon Ball Super: Super Hero", que estará en todos los cines nacionales a partir de hoy, será una historia que nos hará recordar y revivir a esta gran saga que nos promete entregarnos una aventura llena de acción, súper poderes y comedia como ninguna otra lo ha hecho así que aparta la fecha en tu agenda y prepárate para gritar ¡Kame Hame Ha!