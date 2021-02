Kanye West ansioso por firmar el divorcio con Kim

Según dio a conocer el medio E! el ex candidato a presidente por los Estados Unidos, Kanye West está impaciente por firmar el acuerdo de divorcio con la famosa Kim Kardashian.

En las últimas semanas la noticia de la separación dejó de ser un rumor y el divorcio podría llevarse a cabo en marzo próximo, esto debido a Kim ha expresado que no quiere iniciar el papeleo del mismo hasta que se emita en televisión el reality show de su familia "Keeping Up With the Kardashians", la última temporada.

Una fuente dijo al medio E! y a People que Kardashian quiere esperar porque en el reality esta ruptura de su matrimonio se refleja de forma prominente. "Los problemas con Kanye son parte fundamental de la última temporada de Keeping Up With the Kardashians", expresó la fuente. El estreno de la temporada está programado para el próximo 18 de marzo. Sin embargo, el hecho que Kim no ha cambiado su nombre en redes sociales "Kim Kardashian West", ha llamado la atención de sus seguidores.

Por otra parte, se sabe que West no está dispuesto a esperar hasta esa fecha y se maneja la información que este presentará la solicitud antes de que Kim esté lista.