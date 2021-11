Kanye West confiesa que quiere recuperar el amor de Kim Kardashian

Luego de que Kim Kardashian se dejara ver muy feliz con su nueva pareja, el actor y comediante Pete Davidson, su todavía esposo Kanye West ha salido al paso de los cuestionamientos diciendo que recuperará a la madre de sus hijos.

Así lo dio a conocer el polémico rapero durante el evento anual de Acción de Gracias de la Misión de Los Ángeles, este miércoles 24 de noviembre, cuando entregaba 1000 diarios de comida. Antes de concluir su visita, Kanye tomó el micrófono para hablar sobre el colapso de su matrimonio.

Kanye comenzó reconociendo que cometió errores, pero que estaba dispuesto a mejorar.

“Lo que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones. Hemos cometido errores. He cometido errores. He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo. Pero ahora mismo hoy, por la razón que sea, no sabía que iba a estar parado aquí. No sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar la historia”, dijo.

El artista, que ahora se hace llamar Ye, agregó que no iba a permitir que cadenas como E!, Hulu y Disney (que trabajan con las Kardashian en sus reality shows) “escriban la historia de su familia”.

El músico, quien comparte cuatro hijos con Kim: North, Saint, Chicago y Psalm, agregó que quiere regresar a vivir a la casa junto a la socialité y a los pequeños.

“Soy el padre de mi propia casa. Tengo que estar al lado de mis hijos tanto como sea posible. Entonces, cuando salgo de la casa, tengo otro lugar para vivir al lado, pero necesito estar de vuelta en mi hogar”, agregó.

El rapero finalizó diciendo que: “Si el enemigo puede separarme de Kimye, habrá millones de familias que sentirán que la separación está bien, pero cuando Dios me una a Kimye, habrá millones de familias que serán influenciadas para ver que pueden superar el trabajo de la separación“.

Kim Kardashian solicitó su divorcio de Kanye West el pasado mes de febrero y desde hace unas semanas sale con el comediante de "Saturday Night Live" (SNL), con quien se ha dejado ver sonriendo en Nueva York y California.