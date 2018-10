Kanye West quiere cuatro hijos más con Kim

Kanye West y Kim Kardashian siempre dan de qué hablar. Esta vez, es el hecho de que el rapero quiere tener cuatro hijos más con la celebridad televisiva.

Ellos ya son padres de North (5 años), Saint (2 años) y Chicago (ocho meses), pero Kanye tiene una cifra en mente de retoños: siete.

"Kanye quiere tener muchos más. Me ha estado presionando demasiado últimamente. Quiere siete niños en total y no se mueve de ese número", confesó Kim en un fragmento del último episodio del programa "Keeping Up With The Kardashians".

Kim y Kanye. Foto: AP

"Siete hijos es una locura. No creo que pueda, especialmente en el mundo actual en que vivimos", le dijo entonces su amiga Larsa Pippen.