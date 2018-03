Kanye West tiene su propia plataforma

El mundo de las citas “online” era uno de los pocos negocios que la familia West Kardashian aún no había explorado.

Los juegos, los emoticonos… Expertos en sacar beneficio a su imagen personal en el ámbito virtual y real, a Kanye West y Kim Kardashian se les han adelantado en este sector.

Desde esta semana está abierta en pruebas Yeezy Dating, “una plataforma ‘online’ para ligar dirigida a fans del genio Mr. West”. Esa es la definición oficial de la página web de la que Kanye West no forma parte, pero en el que funcionará como el Cupido de los usuarios de la comunidad.

“Hablo públicamente a mi héroe, Kanye West. Tu música me inspira. Tu pasión me inspira. Soy un chico de 22 años en mi habitación con un gran sueño. Dame una oportunidad”, es el mensaje que publicó el creador, Harry Dry. Aunque no se lanzará oficialmente hasta “finales de marzo”.