Karmel, la brasileña inmigrante que fue abusada, modeló para Chanel y ahora ayuda a expresas [+FOTOS]

“Todas las mujeres somos capaces de ir tras nuestros sueños y metas. He sido juzgada, he cometido errores, he sido abusada y, aunque no me veo como una víctima, sigo persiguiendo lo que quiero”, afirma en entrevista la modelo brasileña Karmel Bortoleti.

Karmel, que logró fama internacional como una de las modelos latinas más destacadas gracias a firmas como Chanel, Salvatore Ferragamo o Lamborghini, no tuvo una vida fácil. Con un matrimonio fracasado, que la encarrilar su vida a un rumbo nuevo, consiguió levantarse y salir a flote.

Ahora, ese “fracaso” como ella misma lo llama, le ha servido para mejor su vida como profesional y como madre. Hoy en día, es actriz, productora y directora de cine. Pero esta exitosa etapa, también le ha servido para ayudar y compartir su experiencia para que otras mujeres tengan un mejor futuro.

“Yo viajaba por todo el mundo. Ganaba mucho dinero, lo cual me permitía ayudar a toda mi familia. Pero me casé a los 19 años, tuve tres hijos y dejé de trabajar. Mi matrimonio se convirtió en un infierno, hasta que decidí romperlo, y yo y mis hijos quedamos desprotegidas económicamente”, cuenta en una entrevista que fue compartida por MS Agency a LA PRENSA GRÁFICA.

Fueron precisamente sus tres hijos los que la llenaron de fuerzas para salir adelante y dejar sus miedos a un lado. Al terminar su relación, Karmel, quien reside en Miami desde 2014, salió a buscar trabajo nuevamente como modelo. Luego de ese bache en su vida personal, logró aparecer en portadas de revistas como Glamour o Bazaar’s.

“Durante toda mi trayectoria he recibido críticas por ser considerada una madre soltera ‘sexy’. Las personas a mi alrededor me han juzgado mucho, y mi propósito es terminar con esos paradigmas. Quiero mostrar que está bien ser madre, seguir siendo sexy y vivir feliz, incluso con todos los obstáculos que se me han presentado”, explicó Karmel.

Ahora, prueba suerte como directora y productora de cine. De hecho forma parte del elenco en “Unfelt” y “The Abode”, dos películas de suspenso y terror (ambas producidas y en proceso de postproducción). También dirige y produce “Heartless”, un documental sobre Ucrania.

Tan empoderada está ahora Karmel, que ha incursionado en el mundo empresarial, ya que es propietaria de KBFITCLUB, de distribución y venta de mats para hacer ejercicios, y cremas anticelulíticas. Y ahora está en proceso de creación de la marca Cotton Candy, de lencería para mamás e hijas, según se detalla en la nota de prensa.

También dirige la organización sin fines de lucro Karmel Bortoleti Foundation, para apoyar a mujeres recién salidas de la cárcel: “Quiero que otras mujeres vean que es posible superar cualquier dificultad y convertirse en quienes quieran ser. Todas somos capaces de ir tras nuestros sueños y metas, pase lo que pase. He sido juzgada, he cometido errores, he sido abusada y, aunque no me veo como una víctima, sigo persiguiendo lo que quiero, sin importar nada”.