Karol G lleva su cama a Latin Grammy

Su cama ha sonado de Argentina a Estados Unidos y España, y ahora Karol G la llevará al escenario de los Latin Grammy.

La sensación colombiana del reguetón, nominada a mejor artista nuevo y mejor canción urbana por "Mi cama", interpretará su éxito internacional en la gala del 15 de noviembre, en Las Vegas.

"Soñé mucho tener la oportunidad de estar en los Latin Grammy", dijo la cantante a The Associated Press. "Yo antes decía, ‘así sea cantando, yo espero y trabajo por la nominación’. Pero este año como que se me juntó todo, no una nominación sino dos, tener la oportunidad de cantar. Ha sido como que todo muy ‘shocking’ (impactante)".

"Me dieron la oportunidad de cantar ‘Mi cama’ por el hecho de que para la academia es como que muy especial tener este año una canción de una artista femenina en solo, compitiendo con los maestros, pues, de la música urbana como Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam", añadió. "Fue una invitación muy especial".

Adelantó que tendrá un número de 3 minutos "supermusical, con bailarines, mucho color", junto a DJ Panda.

Karol G se medirá a mejor artista nuevo con Ángela Aguilar, Anaadi, El David Aguilar, Álex Ferreira, Los Petitfellas, Nana Mendoza, Christian Nodal, Claudia Prieto y Benjamín Walker.