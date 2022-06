Karol G "regaña" a mujer que permanecía sentada en concierto

Karol G, una de las artistas urbanas más reconocidas e importantes de Colombia, está en medio del ‘Bichota Tour' en el que, con gran éxito, ha viajado no sólo por el país sino por Latinoamérica. Sin embargo, una conversación con un público que parecía no prestar atención a la presentación se volvió viral.

En el video compartido en redes sociales se puede ver cómo la ‘Bichota’ de Colombia se da cuenta de que unas personas en un palco -de las locaciones más costosas en un concierto- estaban sentadas y mirando sus celulares. El hecho ocurrió durante el segundo concierto que tuvo la cantante en Bogotá a finales del mes de mayo.

Por lo que se ha podido ver en sus presentaciones, a Karol G le gusta interactuar con el público entre canciones, ya sea para contar experiencias o para preguntar cómo la están pasando, y en esa ocasión lo hizo para reclamarle de manera graciosa a estas personas.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono? ‘mor’, no”, comentó la intérprete de ‘Provenza’ mientras se les acercaba desde la tarima. “Eso probablemente en cualquier otro concierto, mami, pero ¿en el concierto de Karol G y en palco? hágame el favor”.

Después de algunos aplausos y risas por parte del público y de la misma cantante, Karol G continuó hablándole específicamente a una de las mujeres que había estado sentada: “No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos. [...] No va a bailar aquí bien despegada, sexi, mami, bichota”.

La respuesta de las personas en redes sociales en su gran mayoría ha sido felicitando a la cantante por su gran carisma con el público y por la calidad de los espectáculos que ha montado a lo largo de su gira.

Bichota Tour 2022

La gira de Karol G que comenzó en marzo del 2022 en Barranquilla continuará hasta finales de junio y culminará en El Salvador, después de pasar por países como México y Panamá.

Sin embargo, ahí no se acaban sus conciertos. La cantante también anunció el inicio de su gira ‘Strip Love 2022’ en donde visitará varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.