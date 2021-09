Karol G rompe en llanto en redes sociales ¿Qué le pasó? [+VIDEO]

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video de Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en la industria musical como Karol G, en la que muestra una nueva faceta que ha llegado al corazón de sus seguidores.

Y es que la cantante colombiana grabó una serie de videos que compartió en la historia de su cuenta oficial de Instagram, en donde agradeció entre lágrimas el apoyo que le han mostrado sus compatriotas desde el inicio de su carrera musical.

“Colombia siempre ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido tan buenos conmigo”, dijo en un pequeño video la artista.

Lo que conmovió a la colombiana fue que en su país se agotaron las entradas de dos presentaciones en cuestión horas, algo que no podía creer y que la motivó a subir los videos en donde mostró sus sentimientos.

"No me dio tiempo de celebrar el primer "sold out" cuando ya teníamos el segundo", dijo la artistas, quien se presentará en Medellín el próximo 4 y 5 de diciembre.