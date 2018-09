Kate Moss asegura que se sintió presionada a posar en topless en su juventud: "No me gustó para nada"

SANTIAGO.- La supermodelo Kate Moss afirmó que nunca se sintió cómoda de posar en topless cuando era una adolescente a inicios de su carrera. De hecho, la maniquí británica aseguró que "no le gustó para nada" hacerlo.

"Había mucha presión (para posar en topless)", señaló Moss durante una entrevista en el programa Megyn Kelly Today, y agregó: "Trabajaba con la fotógrafa Corinne Day y siempre le gustaba sin la parte de arriba. Y a mí no me gustaba para nada cuando comencé".

Sin embargo, su opinión ha cambiado con el tiempo y a sus actuales 44 años está convencida de que ahora las modelos jóvenes tienen más opciones a la hora de elegir posar desnudas. "Ellas no tienen que hacerlo si no quieren. No dejaría que mi hija lo hiciera. La observo y tiene 15 años, y pensar que yo hacía topless a esa edad es una locura", señaló.

Lila Grace Moss, la hija de la maniquí británica con Jefferson Hack, debutó en la industria de la moda en mayo de 2017, al posar para una campaña publicitaria de The Braid Brad. En abril pasado, Kate Moss estuvo por primera vez en Chile, acompañada precisamente por su hija, su madre y su mánager. En la oportunidad, visitó Valparaíso y Zapallar, en tanto que en Santiago participó en una serie de actividades del Museo de la Moda.