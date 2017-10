Kate Winslet, sobre Leonardo DiCaprio: "Por suerte, nunca nos gustamos"

A lo largo de 20 años, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet supieron construir una de las amistades más entrañables de Hollywood. Tan entrañable y cercana que muchos corazones románticos creyeron, una y otra vez, ver cómo el romance que vivieron en Titanic tenía su co relato en la realidad.

Semanas atrás, por ejemplo, los actores fueron fotografiados mientras disfrutaban de una jornada de sol en Saint Tropez, y los rumores volvieron al ruedo. Hubo quien afirmó, de hecho, que Leo siempre había estado secretamente enamorado de ella durante dos décadas, y que ahora, a los 40, sus caminos finalmente habían coincidido.

Pero los suspiros que generó esta hollywoodense historia de amor pueden darse finalmente por terminados. En una reciente entrevista, Winslet se ocupó de informarle al mundo que "afortunadamente", nunca hubo romance entre ellos, ni tampoco tensión sexual ni nada que se le parezca.

"Fueron siete meses de intenso trabajo, los dos éramos muy jóvenes, es increíble. Y por suerte, y creo que ahí tuvimos mucha suerte, nunca nos gustamos", contó ella durante su paso por el show británico Lorraine. Así, la actriz que compuso a Rose en la película de James Cameron, rompió las ilusiones de un plumazo. "Ya sé que es muy molesto escuchar esto, lo siento, pero es que nunca sucedió. Y eso permitió que tuviéramos lo que compartimos ahora, que podamos tomarnos el pelo mutuamente, y me parece maravilloso".

Luego, la actriz habló sobre qué siente cuando recuerda a la taquillera película: "Lo lindo de Titanic es que ahora mis hijos y mis amigos me dicen: 'Oh, me encanta la parte en la que...' y se saben los diálogos de memoria, frases que a mí se me olvidaron hace tiempo. (...) Es increíble, y eso que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó, lo cual me hace sentir muy vieja. Hay toda una nueva generación de niños que ven y disfrutan del film... Es como Mary Poppins, a mi parecer".