Kate del Castillo en nueva serie “Ingobernable”

La actriz mexicana Kate del Castillo, famosa por su papel protagonista en la aclamada telenovela “La reina del sur”, aseguró que su personaje en la serie “Ingobernable” le recuerda a sus últimos dos años en los que siente que ha “arriesgado la vida” y se ha visto “sola contra el mundo”.Del Castillo, que acaparó la atención mediática por su relación de amistad con el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, al que defendió en un principio y con quien llegó a reunirse en 2015, vuelve con esta segunda producción original mexicana de la plataforma Netflix después de unos meses de calma y alejada de la política de su país.“No aprendo”, dijo la actriz que interpretará el papel de la primera dama mexicana Emilia Urquiza en la serie.La mexicana aseguró que no puede “quedarse callada” ni dejarse amedrentar ante situaciones que no la “dejan vivir”. Por eso llamó a sus compatriotas a que “levanten la voz” para que no los “traten a patadas”.“Puedo decir lo que se siente al querer demostrar tu inocencia. Todo está en contra tuya y todo pinta que eres culpable”, aseveró Del Castillo.