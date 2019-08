Kate del Castillo: Revela que es una mujer insegura

Kate del Castillo podría ser considerada, gracias a sus intensos papeles protagónicos, como una mujer fuerte, perseverante y una de las actrices más exitosas, pero en realidad duda mucho de sí misma.

Castillo, que es la sensación por su personaje de Teresa Mendoza en la teleserie "La reina del sur", reveló en el programa "Hoy", que dirige su hermana, que "siempre he sido muy insegura".

"Creo que todos los actores somos muy inseguros; terminamos un trabajo y decimos: ‘ya nadie me va a volver a hablar’. Lo mismo pasa cuando aceptas un trabajo: ‘¿Estaré al nivel que requiere el personaje o este trabajo?’", dijo.

este próximo 18 de agosto, kate debutará en broadway en la obra "The Way She Spoke", un reto para el que se ha preparado intensamente. "Veo a todas estas gentes que lo han hecho todo en Broadway y claro que te amedrentan, pero ahí es donde agarras las tablas que tienes y toda la carrera y el miedo lo canalizas bien y aprendes de ellos en lugar de quedarte pasmada", apuntó.

mientras esto sucede en el escenario, llegará a netflix la segunda temporada de "la reina del sur".