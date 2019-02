Del Castillo, indignada con Penn: "Nunca imaginé que me traicionaría de esa manera"

Kate del Castillo se lanzó en contra de Sean Penn tras conceder una entrevista en la que volvió a hablar sobre su polémico encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán y los problemas legales que eso implicó.

El dilema entre la mexicana y el actor estadounidense, se dio luego de que el reconocido narcotraficante accediera a dar una entrevista a Kate para planear una película. Guzmán le cedió los derechos para contar su historia en los cines, y Kate tuvo la idea de invitar al proyecto a Penn, dos veces ganador del Oscar.

Ambos conversaron íntimamente con Guzmán, pero Penn se adelantó a un trabajo en conjunto y dio a conocer el encuentro en un artículo publicado en la revista Rolling Stone. Tras ello, Del Castillo no puedo volver a México durante dos años al ser involucrada con el narcotraficante.

Hace unos días, en entrevista con Telemundo, la actriz sostuvo que Penn "puso mi vida en peligro" y "me usó como carnada y luego no me protegió". "Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos", manifestó.

La protagonista de la serie "Ingobernable", declaró que espera que Penn sea "una mejor persona, porque lo necesita". "Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera, se metió en mi cama. Que Dios lo cuide, porque lo va a necesitar", afirmó, y lo comparó con el comportamiento del "Chapo", quien, según sus palabras, "la cuidó" y no le tocó "ni un pelo".