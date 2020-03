Katy Perry está embarazada (+VIDEO)

Katy Perry presentó el video musical de su nueva canción “Never Worn White”, pero el lanzamiento fue más allá, ya que en él la cantante mostró la barriguita de su primer embarazo.

“Véannos en 60 años con un árbol genealógico completo”, canta como parte de la letra, Perry de 35 años y quien está comprometida con el actor Orlando Bloom.

Bloom por su parte, ya es padre de un niño junto a la modelo australiana Miranda Kerr.

La noticia no solamente ha impactado a los futuros padres, sino también a las personas con las que trabajan. American Idol no se quedó atrás. Aunque la pareja no ha confirmado nada aún, diferentes medios aseguran que el bebé llegaría al mundo a mediados de año.