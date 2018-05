Katy Perry fue acusada de abuso animal

Katy Perry no se imaginó que unas tiernas imágenes con crías de grandes felinos la meterían en una gran polémica y que sería acusada de abuso animal.

En México, la cantante visitó la Fundación Black Jaguar White Tiger (BJWT). El problema es que, según Cassandra Koenen, representante global de Exotic Pets at World Animal Protection, el santuario no es lo que parece.

"Falsos lugares de vida silvestre como Black Jaguar White Tiger apuntalan esta sórdida industria del entretenimiento", dijo Koenen a The Blast. "No sean engañados por estos pseudo santuarios. Si tu puedes cargar, abrazar o tomarte una selfie con un animal exótico, eso es cruel. No lo hagas. No importa cuántos 'likes' obtengas en la red social", agregó.

Foto: Instagram

Según ABC, es muy probable que la cantante no tuviera total conocimiento de la polémica; sin embargo, los animalistas advierten que las celebridades no deben promover este tipo de actividades.

Foto: Instagram

El medio agrega que otras celebridades que han ido a BJWT para posar junto a animales exóticos o en peligro de extinción han sido Khloe Kardashian, Paris Hilton, Kaley Cuoco, Kendall Jenner, etc.