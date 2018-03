Katy Perry le da un polémico beso a un concursante de American Idol (+VIDEO)

Mientras varias figuras femeninas —especialmente de Hollywood— han sacado la voz para denunciar casos de acoso y abuso sexual del que han sido víctimas, hoy es la cantante Katy Perry la que es blanco de críticas por sobrepasarse con un joven que nunca antes había tenido contacto con una mujer.

Perry es parte del jurado de programa de talentos "American Idol" y en la emisión del domingo los tres jueces determinaron quién entraría al espacio de TV. Uno de los concursantes fue Benjamin Glaze, un chico de 19 años que trabaja en una tienda de artículos electrónicos.

Cuando hablaba con los jueces, el joven admitió que le gustaba mucho su trabajo porque así estaba obligado a interactuar con chicas guapas. Eso dio pie para que Luke Bryan, cantante de country, le consultara si había besado antes a una mujer y le había gustado, haciendo directa referencia al tema de Katy Perry "I Kissed a Girl".

Glaze respondió que nunca había besado a una mujer, algo que sorprendió a la intérprete de 33 años. "¿En serio?", le preguntó Perry. "Ven aquí", agregó.

Cuando Benjamin se acercó, le besó la mejilla a la estrella pop, pero la artista dijo que no lo había sentido y lo obligó a repetirlo. En el segundo intento, Katy giró la cabeza rápidamente para darle un beso en los labios, lo que incomodó al joven, según contó a The New York Times.

"Quería guardármelo para mi primera relación. Quería que fuera especial. Lo habría hecho si me hubiera preguntado: '¿Me darías un beso?'. No, habría dicho que no. Sé que muchos chicos habrían dicho, '¡Pues claro!'", sostuvo.

"Pero yo, que crecí en una familia conservadora, me incomodé en seguida. Quería que mi primer beso fuera especial", agregó.

La actitud de Katy Perry generó molestia en varios televidentes que criticaron el polémico hecho mediante redes sociales, acusándola de acoso sexual.