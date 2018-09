Keira Knightley da voz a una precursora del feminismo

Keira Knightley se vistió de época en numerosas ocasiones en el cine, pero con "Colette" lleva a la gran pantalla un papel que resuena a la perfección con los tiempos actuales: la vida de la novelista francesa Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954), una mujer que luchó por liberarse del patriarcado y dejar su huella.

Exitosa novelista, artista de cabaret y hasta periodista, Colette revolucionó el París de principios del siglo XX con su talento y osadía. Aunque esto no fue siempre así, como da cuenta la película de Wash Westmoreland que se presentó en el Festival de Cine de Toronto, tras su paso por Sundance a principios de año.

Cuando Colette llegó a la Ciudad Luz desde la campestre Borgoña, apenas había saboreado la libertad con mayúsculas que conseguiría luego.

"Cada vez que me ofrecen un papel en una película de época pienso ‘¡Oh! no, no puedo hacer otra película de época’. Pero al final terminan siendo los mejores papeles que me ofrecen. Aunque en este, por suerte, no uso corsé", afirmó entre risas Knightley, quien actuó en películas como "Orgullo y prejuicio" y "Anna Karenina", de Joe Wright. "Creo que antes se desmerecía un poco a este tipo de películas, justamente porque suelen ser sobre mujeres", opinó.

Con guion de Westmoreland y el ya fallecido Richard Glatzer, "Colette" no intenta dar cuenta de toda la vida de la novelista, quien entre otras cosas fue la primera mujer en presidir la Academia Goncourt, sino de sus inicios literarios y del proceso de autodescubrimiento que la llevó a separarse tanto artística como íntimamente de su primer marido, el editor Henri Gauthier Villars, más conocido como "Willy" (Dominic West).

"Mi esposo (Glatzer) escribió esta historia en 2001, pero creo que llega al cine en el momento justo", apuntó por su parte Westmoreland.

"Una de las cosas que más nos gustaban a Richard (Glatzer) y a mí de esta historia es que este matrimonio heterosexual era muy LGBT en cuanto a su apertura hacia las definiciones sexuales en una época en que no se usaban las palabras gay, lesbiana, transgénero. Colette fue también una pionera en la sexualidad", apuntó el director de cine.