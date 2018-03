Kendall Jenner revive la tortura... robaron sus joyas

Lee también

Una vez más la familia Kardashian está en el ojo mediático. La modelo de Victoria's Secret Kendall Jenner fue víctima de los ladrones.Los delincuentes burlaron la seguridad de su mansión en Hollywood Hills y se llevaron joyas valoradas en $200,000. Según TMZ, el incidente ocurrió el miércoles y ella no estaba en casa, pero al regresar alertó a las autoridades, pues alrededor de la 1 de la mañana se percató de la ausencia de sus pertenencias.Aparentemente, las primeras pesquisas indicaron que no hubo violencia para entrar a la propiedad, por lo que podría ser alguien allegado a la celebridad. No hay sospechosos.