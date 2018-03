Kendall reveló el secreto de su figura

friends in Vogue :) @voguemagazine by @mariotestino Una foto publicada por Kendall (@kendalljenner) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 8:41 PST

Hasta el momento se ha convertido en la favorita de las hermanas del clan Kardashian porque se conserva natural.Eso sí, los rumores de que al igual se inyectó los labios siempre sobresalen. Mientras tanto, Kendall confesó que debido a sus bajos niveles de azúcar necesita estar constantemente consumiendo alimentos que le den energía.“Sé que hay personas que piden cosas muy locas, pero no es mi estilo. Soy muy sencilla. Tengo muy bajo nivel de azúcar en la sangre, así que lo que necesito son cosas que me activen y me den mucha energía”, confesó recientemente, pero ahora sí habló de los alimentos que no puede por ningún motivo dejar de saborear.Entre estos se encuentran el delicioso chocolate y guacamole por sus propiedades antioxidantes. La crema de maní es otra de sus favoritas y la usa como un snack muy saludable.