Kenia Os de influencer a cantante

De influencer a empresaria y de empresaria a cantante, la mexicana Kenia Os no ha dejado de explorar nuevas facetas como figura pública y tras formalizar su vertiente en la música confiesa haber puesto el ojo en la actuación. “Siempre puedes hacer de todo un poco teniendo a las personas correctas en tu equipo, administrándote y siguiendo tu agenda”, cuenta Os.

Kenia, de 22 años, se sincera cuando dice que su sueño no era ser cantante, conoció la fama muy joven a través de sus blogs de video y con el tiempo ha ido expandiendo sus horizontes.

“Toda mi familia por parte de mi mamá canta hermoso y yo sabía que tenía voz pero tenía miedo. No creía que podía ser (cantante) y no me veía en un escenario”, relata. Eso ya quedó atrás.