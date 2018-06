Kesha acusó a su exproductor de haber abusado de Katy Perry

Katy Perry, cantante. Foto: AP

La batalla legal entre la cantante Kesha y su exproductor Dr. Luke presentó hace unas horas una arista impensada. En unos documentos del caso que obtuvo la revista Variety de la corte de Nueva York, yacía la transcripción de un mensaje de texto que le envió Kesha a Lady Gaga en el que acusaba al productor de haber abusado sexualmente de Katy Perry .

Los documentos contienen tres refutaciones de Dr. Luke a testimonios de Kesha, y entre ellas se puede leer una extremadamente reveladora: "El 26 febrero de 2016 Kesha le envió un mensaje de texto a Stefani Germanotta [Lady Gaga] en el que se repite el falso testimonio de que Luke violó a Kathryn Hudson [Katy Perry]. Luego de esta conversación por mensajes de texto, y con el pedido de Kesha, Gaga comenzó a esparcir rumores negativos contra Dr. Luke en la prensa y en las redes sociales".

Recordemos que la compositora de "Artpop" fue una de las primeras artistas en salir en defensa de Kesha en la previa a la gestación del movimiento Time's Up.

Asimismo, los documentos también revelan que Perry fue llamada a declarar en la demanda por difamación que le inició Luke a Kesha, pero el contenido de su testimonio se encuentra protegido. La demanda del productor comenzó hace cuatro años, cuando la cantante de "Praying" lo acusó por agresión sexual y acoso moral.

Dr. Luke, tal como se lo conoce a Lukasz Sebastian Gottwald, no tardó en desmentir a la artista, acusándola de difamación y ruptura abusiva de contrato. "No violé a Kesha y nunca he tenido sexo con ella. Kesha y yo éramos amigos desde hacía muchos años y ella era como mi hermana pequeña", había expresado el productor.

Por el momento, Katy Perry no se pronunció respecto a los documentos que salieron a la luz.