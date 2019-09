Kevin Castaneda: El salvadoreño ¡campeón de Magic!

Kevin Castaneda es el campeón de Magic de 2018 en El Salvador, juego competitivo de cartas preferido por muchos que está lleno de criaturas y escenarios de ficción creado por la empresa estadounidense Wizard of the Coast fundada en 1990, dedicada a la creación y la publicación de toda clase de juegos, ya sean juegos de tablero, de rol o de cartas coleccionables.

Kevin inició desde muy temprana edad a meterse en este mágico mundo de fantasía, ya que cuando estaba en la escuela sus compañeros empezaron a mostrar cómo jugar y le regalaron sus primeras cartas con las que aprendió las reglas básicas. Aunque por mucho tiempo jugó únicamente con amigos y familiares, dice que quería más y comenzó a visitar tiendas especializadas en el juego y fue donde le compartieron las bases más sólidas para competir.

Castaneda es conocedor del tema y nos explicó un poco sobre cómo jugar: dentro del juego hay cinco colores: blanco, azul, rojo, negro y verde, dependiendo del color es el tipo de carta, su significado, valor y uso; generalmente el verde es de criaturas enormes; el rojo son ataques directos y fuego; azul significa control; el blanco es el de los caballeros; y el negro te da reanimación y zombis. Como te guste jugar, será el tipo de cartas que usas.

Algo a destacar es el valor monetario que puede llegar a tener una sola de estas cartas, algunas pueden valer $0.15 y otras pueden alcanzar los de $5 mil o $10 mil. Por ejemplo, la más cara en este momento es la "Black Lotus", no destaca por su habilidad sino porque desde 1993 no se ha vuelto a imprimir ni se volverá a hacer. Así que para los coleccionistas es realmente una joya muy valiosa.

Ya sabiendo todo esto... ¿Cómo está armado el mazo con el que tú juegas?

Ahora estoy usando cartas de color azul, verde, negro, lo principal es que estos tres colores me generen tierras suficientes y que ella sean muy eficientes, luego saber qué hechizos voy a utilizar. Este mazo está hecho para generar maná mucho más rápido para poder usar los trucos mucho antes y ganar ventaja, prácticamente la manera en que lo armo es pensando en qué tan consistente es, es decir, qué tantas cartas tengo que meterle para siempre ser yo quien lleve la mecánica del juego.

¿Cómo fue el proceso del viaje al campeonato de Magic?

Bueno, gané el torneo acá y me dieron un sobre donde venían los documentos que debía llenar con mis datos, sacar pasaporte, poner todo en regla para viajar... ponerme en contacto con Wizard of the Coast y ya, viajar a España. El regalo de Wizard es el boleto de avión que ronda los $2 mil y lo demás corría por mi cuenta.

En esta ocasión eran 72 países en competición, con un equipo de tres jugadores cada uno, hay varias fases de eliminación y al final pues el que gane recibe una suma considerable de dinero que ronda los $20 mil esto sin contar los otros premios que hayas ganado en el camino, como dinero, cartas muy valiosas y mucho más.

Kevin se dice estar orgulloso de lo que ha logrado a pesar de que no recibió más que críticas al inicio, ya que nadie consideraba que esto fuera algo relevante o productivo para su vida, pero, ahora con mucha alegría puede decir: ¡lo logré!

Kevin Castaneda

Facebook: Kevin Alexander Castaneda

Instagram: @Kevin.aaguilar