Kevin Costner: "La gente valora mi experiencia y mis principios"

A sus 64 años, Kevin Costner busca historias que sacien al "cow-boy" que lleva dentro, y ese es el caso de "The High-waymen", la historia de los detectives que acabaron con los criminales conocidos como Bonnie y Clyde: "Soy de la vieja escuela, sigo mi propio instinto. Aún puedo aprender cosas nuevas sobre mi oficio, pero creo que la gente valora mi experiencia, mi estilo y mis principios. Esta historia me atrajo por primera vez hace diez años y me alegro de que finalmente la hayamos podido rodar", comentó el intérprete.

El proyecto echó a andar en 2005 como un producto para el lucimiento de Paul Newman y Robert Redford, pero los problemas de salud del primero acabaron por desbaratarlo.

Tras la muerte de Newman en 2008, el guion quedó en uno de los cajones de Hollywood hasta que en 2013 Universal Pictures lo retomó, pero finalmente fue Netflix quien decidió hacerse cargo de su distribución con Costner y Woody Harrelson como protagonistas.

La cinta cuenta la desconocida historia de unos detectives jubilados que, empleando su pericia, lograron lo que el FBI y la tecnología de la década de 1930 no pudieron: localizar y poner freno a los crímenes de Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Champion Barrow, inmortalizados por Warren Beatty y Faye Dunaway en el clásico de Arthur Penn de 1967.

Costner se metió de lleno en el papel. Engordó unos kilos ("tenía que dar la sensación de que el personaje venía de un tiempo sin hacer nada", apuntó) y leyó varios libros sobre la figura de Hamer, del que tomó su corte de pelo y su acento tejano.