Khloé Kardashian dio a luz a una niña acompañada de su infiel pareja Tristan Thompson

Khloé Kardashian debutó como mamá la madrugada de este jueves en un hospital de Cleveland, donde dio a luz a una bebita, producto de su relación con su novio, el baloncelista de los Cavaliers de Cleveland, Tristan Thompson, según informa TMZ, sitio especializado en celebridades.

La socialité de 33 años estuvo acompañada por sus hermanas Kourtney y Kim, así como su mamá Kris Jenner y su mejor amiga Malika, según reporta TMZ. Thompson también estuvo presente en el parto.

Aunque aún no se ha dado a conocer el nombre de la niña, se presume que podría ser Andy.

El parto de Khloé se registró un día después de que fueran difundidos unos videos donde Tristan aparece besando a dos mujeres y entrando a un hotel con otra.

Aunque se desconoce si esos hechos habrían adelantado el nacimiento, lo cierto es que la estrella del reality Keeping Up With the Kardashians ya se encontraba en la recta final de su embarazo, por eso se trasladó desde hace unas semanas de Los Ángeles a Cleveland para esperar la llegada de su primer hijo.

Apenas ayer, TMZ difundió unos videos donde aparece Thompson en un bar besando a dos mujeres. El material fue grabado en octubre del año pasado, cuando Khloé tenía tres meses de embarazo.

El otro video revelado por TMZ y The Shaderoom fue grabado apenas el fin de semana donde se ve al jugador de los Cavaliers entrar a un hotel en Nueva York, acompañado de una joven mujer.

Los hechos habrían provocado la irá del clan Kadashian, ya que todas sus integrantes eliminaron a Thompson de sus redes sociales.

Como buena matriarca, Kris Jenner viajó de inmediato a Cleveland para consolar y brindar todo su apoyo a su hija.

Fuentes allegadas a Khloé informaron a E! que la socalité se encontraba “devastada” tras conocer los videos de Tristan.

Hasta el momento, ni Khloé ni Thompson se han pronunciado sobre el escándalo, ni tampoco sobre el nacimiento de su primer bebé en común.