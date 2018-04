Khloé Kardashian prepara cuna de oro

“¡Otra niña!”... quizás eso opinaron muchos cuando Khloé Kardashian reveló el sexo de su bebé. Lo cierto es que el legado de la afamada y controversial familia de E! Entertainment seguirá prevaleciendo. A pocos días de dar a luz, la estrella de televisión no ha desperdiciado ni un ápice de su tiempo en buscar los mejores recursos para su primogénita.

La noticia fue revelada en uno de los episodios de la serie “Keeping Up With The Kardashian”. En el capítulo se pudo ver que durante un viaje a San Francisco con sus hermanas Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, Kylie Jenner llama a Khloé para darle sus resultados del doctor. “¡Tendrás una niña!”, le dijo emocionada Kylie a Khloé en una llamada telefónica. “¡Estás mintiendo!”, le respondió Khloé.

“Estaba convencida que tendría un niño, así que tener una niña es como: ‘Ok, eso no era lo que pensaba que sucedía’”. Khloé Kardashian, empresaria y celebridad de T.V.

Convertirse en madre había sido uno de sus grandes sueños y la primera en enterarse de su embarazo fue una de sus asistentes. “¡Estoy embarazada!”, le dijo Khloé a su asistente después de hacerse una prueba de embarazo. “Estoy supernerviosa, pero realmente emocionada. Hay un millón de diferentes emociones que están pasando por mi cerebro, pero creo que estoy en estado de shock. Casi no puedo creerlo, pero es un shock bueno”, compartió en aquella ocasión.

Esperando a la primita

Hace pocos meses Kylie Jenner (de 20 años) dio a luz a Stormi Webster. Hubo un momento en el que las hermanas compartieron su estado y tuvieron largas pláticas sobre cómo iban a jugar sus hijas. Este deseo pronto se hará realidad, pues ya comenzó la cuenta regresiva.

La futura mamá ya se mudó a Cleveland, donde desde hace mucho tiempo ha planeado —con su pareja Tristan Thompson— dar a luz a su primera hija, según se detalló en un comunicado. “Fue una locura llevar todo a Cleveland y prepararse”, contó una fuente a E! News, pero nada de qué preocuparse. La estrella ha tenido toda la ayuda de su asistente para afinar los últimos detalles, como acomodar los pañales y todo el equipo para recibir un bebé en casa. “¡Estoy decorando el cuarto de la bebé, ya casi!”, compartió ella en Twitter. “Me estoy poniendo más ansiosa cada día”.

Sus hermanas y amistades, realizaron un baby shower de lujo el pasado mes de marzo y todo fue en exceso. Mindy Weiss fue la encargada de planear este evento, es una de las organizadoras mejor pagadas dentro de Hollywood.

Aunque no muchos aplaudieron la opulencia de esta celebración, la celebridad de 33 años compartió con sus seguidores todos los detalles con los que festejó, entre estos tres deliciosos pasteles de unicornio, decoración de animales, globos y rosas rosadas por doquier. Todas las invitadas vistieron trajes color rosado. El papá de la bebé asistió orgulloso: “Realmente Tristan está muy enamorado de ella”, aseguró una fuente.

Matriarca

A punto de dar a luz. En una entrevista con “Jimmy Kimmel Live!” Khloé Kardashian reveló que no está segura de querer tener a todas sus hermanas ahí en el momento del parto. Pero sí, se dejará acompañar por su madre Kris Jenner. Al parecer, la matriarca de la popular familia ha estado presente en todos los partos de sus nietos.

Khloé Kardashian

Nacimiento:

27 de junio de 1984, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Estatura:

1.77 metros

Anteriormente:

Estuvo casada con Lamar Odom. Unieron sus vidas en 2009, pero finalmente firmaron el divorcio en 2016.

Serie:

“Keeping Up with the Kardashians”

$8

mil gastó Khloé en muebles para bebé, accesorios y ropa en una visita a Beverly Hills. Pero habría invertido alrededor de $90, 000 en total.

$10

mil cuesta la cuna donde dormirá la futura bebé Kardashian. Además, se abrigará con una cobija de la firma Versace valorada en $365.