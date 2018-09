Khloé Kardashian reconoce Infidelidad de su pareja, Tristan Thompson

Este año Khloé Kardashian trajo al mundo a su primera hija,True. Pero esta felicidad a su vez, se vio opacada por supuestas especulaciones de infidelidad, mismas que ahora confirma, por parte del padre de su bebé, Tristan Thompson.

Como toda una celebridad de las redes sociales, acudió al mismo medio para difundir sus palabras. Varios usuarios comenzaron a cuestionarla sobre su relación con el basquetbolista y algunos apuntaron que incluso la pareja ya estaba "hablando de matrimonio", esto la incomodó.

Pese a los rumores, Khloé vive tiempo de calidad con su bebé, True.

"¿Quién inventa esta basura que ustedes publican? Qué desperdicio". Y luego agregó, "Si tienen que escribir esa basura por favor al menos dejen de etiquetarme". El intercambio de opiniones entre Khloé y sus usuarios quedó registrado.

"No actúo como si Tristan no me hubiese engañado. Digo que la noticia sobre el matrimonio y que alguien insinúe que saben de lo que hablamos en privado es basura. No me molestan quienes comentan. No me molesta nada. Solo denuncio que blogs se inventen historias para que ustedes se las crean, cuando son completamente falsas", apuntó la californiana de 34 años.