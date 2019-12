Kike Meneses "Se pueden hacer cosas muy ‘padres’ por acá"

Kike Meneses es uno de los mayores exponentes de Sinaloa, México y para la última edición del Carnaval de San Miguel trajo todo lo mejor de su repertorio en el género regional mexicano. En su presentación se llevó gratas sorpresas y quiso compartirlas con PLUS.

"Me siento contento de poder estar acá en El Salvador, la verdad ha sido una experiencia muy padre. Para mí fue un reto. Aunque ya he estado anteriormente en escenarios masivos y todo eso, pero es algo totalmente diferente llegar a otro país. Se sintió una vibra muy padre, me recibieron muy bien, aplaudieron mis canciones, las corearon. Muy contento de estar por acá y traerles mi música", comentó el compositor de "Yo creí". Un sencillo que se lanzó en julio y ya supera el millón de reproducciones en YoutTube.

Tenía siete años cuando su padre le comenzó a enseñar a tocar la guitarra y desde entonces se enamoró profundamente de la música. En 2006 comienza con su proyecto como Kike Meneses y desde entonces ha grabado alrededor de 13 discos de estudio.

"Era una visión que yo siempre había tenido, salir de mi zona de confort y llevar mi música a otros países a otras culturas diferentes. Es un logro más para mi trayectoria para mi carrera como cantante, como compositor y artista y pues la verdad yo siento y quiero seguir viniendo y traerles mi música", agregó sobre su visita mientras brindaba adelantos de los proyectos que se avecinan.

Vendrá a descubrir nuevos talentos

Su colaboración con la Auténtica Banda LL lo dejó muy animado para volver y apoyar nuevos talentos y es muy probable que lo haga en el año entrante.

"Se viene un nuevo disco para el 2020. En febrero esperamos poder volver con Expo compositores... Venir a parte de exponer música de nosotros a descubrir el talento que hay por acá, porque hay mucho talento y la verdad que me di cuenta ese día (el sábado en el Carnaval de San Miguel) con la Auténtica Banda LL y estoy seguro de que sí se pueden hacer cosas muy ‘padres’ por acá", expresó.

Sobre Expo compositores explicó que es una plataforma que ayuda a los nuevos talentos a mostrar sus dotes musicales. Es una ventana para que muestren sus canciones y demás creaciones.

"Se dedica a exponer la música. Los compositores, la gente nueva que va creciendo, que va naciendo, que le gusta escribir, que le gusta la música regional y ellos se dedican a mostrar ese talento que a lo mejor está en alguna casa escribiendo. Cuando venga esta plataforma es la oportunidad para que la gente se muestre", expresó Kike con mucho entusiasmo.