Kim Kardashian alarma con escalofriante collar “implatado” en la piel (+Fotos)

Kim Kardashian no es precisamente conocida por ser pudorosa. Al ritmo de las tendencias, la estrella de “Keeping up with the Kardashians” volvió a sorprender a sus seguidores al mostrarse con un collar que parece estar implantado en su cuello.

Para lucir este peculiar accesorio -que no está dentro de su piel aunque así lo parezca-, Kim se apoyó de los artistas A. Human, especializados en hacer creaciones realistas para teatro.

Esta excentricidad ya ha llegado al oído de otras estrellas del entretenimiento quienes no se resistieron a lucir esta peculiar apariencia que genera todo tipo de reacciones.

La modelo Chrissy Teigen usó uno para la semana de la moda en Nueva York en el cual parecía que salían plumas de su pecho.

Una de las peculiaridades o para algunos, extravagancias, es que el collar de la señora West además de verse demasiado real, tiene luces.

Orgullosa de su decisión, Kim de 37 años, publicó en sus historías cómo se veía “el implante”. Para la ocasión, eligió combinarlo con un vestido negro y su cabello suelto. Se desconoce si lo portó en algún evento social o solamente quiso despertar la curiosidad de sus fan, muchos se preguntaron si era real o no, parece no serlo.

Más noche, como es usual, mandó un mensaje de buenas noches con una reveladora imagen que poco dejó a la imaginación. “Di buenas noches y vete”... fueron sus palabras.