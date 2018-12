Kim Kardashian defiende a su esposo, Kanye West de Drake: "Nunca amenaces a mi marido"

El rapero estadounidense Kanye West publicó una serie de tuits en los que arremete contra el también rapero canadiense Drake, tras recibir por parte de este una solicitud de derechos para resolver el uso de una canción, "Say What's Real", un tema publicado en 2009 en el que Drake usaba el sample de una canción de West, "Say You Will".

West asegura en sus tuits que Drake ha ido con "amenazas" contra él y para su familia. West advierte a Drake: "Si algo le pasa a mi familia, tú serás el primer sospechoso". West argumenta que lleva tiempo queriendo hablar con Drake, pero que no ha podido.

En la pelea, intervino Kim Kardashian en apoyo de West. "Nunca amenaces a mi marido". "Mi esposo es la persona más brillante que conozco. Ha roto muchos límites en la música y seguirá cambiando el mundo", sentenció.